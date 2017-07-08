Этого события ждали весь июнь - контракт Даниса Зарипова и магнитогорского «Металлурга» давно завершился, но четырехкратный обладатель Кубка Гагарина все не спешил подписывать новое соглашение.

И вот сначала стало известно, что Данис выбирает между двумя клубами - «Магниткой» и «Ак Барсом», а затем стало официально известно - ближайшие два года Данис Зарипов будет выступать за казанский «Ак Барс».

На специально собранной пресс-конференции Зарипов держался уверенно:

- Здесь отличная команда, хорошее руководство и организация на высочайшем уровне. Команда всегда борется за Кубок Гагарина, за самые высокие места. Это самое главное - это и подтолкнуло меня к возвращению. Второе: Казань - мой дом, здесь у меня друзья, родственники.

- Вы с кем-то советовались, когда принимали решение?

- Если всех слушать, то можно просто запутаться. У меня достаточно большой опыт, так что в своей профессиональной деятельности стараюсь самостоятельно принимать решения.

- Есть ли у вас предпочтения, с кем играть в одном звене?

- С моей стороны было бы неправильно высказывать пожелания. Это решать тренерам. Думаю, тренерский штаб увидит, с кем мне будет лучше выходить на лед, и все сделает правильно. А дальше уже посмотрим, как все получится.

- Для вас принципиально - быть капитаном команды?

- Нет. Можно быть лидером и без буквы «К» на груди.

- В последнее время вы часто бывали в Татарстане по своим личным делам. Удавалось ли вам поддерживать форму?

- Околохоккейные дела для меня на втором плане. В течение месяца я ими периодически занимался, а в последнее время приступил к регулярным тренировкам. Не двухразовым, конечно, но раз в день - регулярно.

- Удалось ли вам пообщаться с Билялетдиновым и изменился ли он за последние годы?

- После моего возвращения мы не так долго общались, чтобы делать какие-то выводы. Сошлись во мнении, что идем одной дорогой - за Кубком Гагарина. Говорил я и с ребятами - вся команда настроена на этот путь. С завтрашнего дня я приступаю к тренировкам с командой - будем готовиться к тяжелому сезону.