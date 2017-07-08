Деревня Шали Пестречинского района РТ стала центром мирового автоспорта в минувшее воскресенье. Именитые гонщики со всего мира проехали по Татарстану спецучасток международного ралли «Шелковый путь» длиной 157 км.

Стартовали участники марафона как раз в деревне Шали. Автомарафон вызвал большой ажиотаж у татарстанцев - с раннего утра на бесплатных автобусах в деревню прибывали любители зрелищных гонок.

На старте выстроились впечатляющие своими размерами грузовики и внедорожники. Кстати, среди участников ралли - экипажи челнинской команды «КАМАЗ-Мастер», в том числе чемпионы «Дакара» Айрат Мардеев и Эдуард Николаев. В заезде принимают участие прославленные гонщики, рекордсмены по числу побед на ралли-рейде «Дакар» Стефан Петерансель, пятикратный чемпион «Дакара» в зачете мотоциклов Сириль Депре и девятикратный чемпион мира по классическому ралли (WRC) Себастьен Леб. Гонщик из Голландии Жерар де Рой поделился своими впечатлениями перед стартом:

- «Шелковый путь» - это отличная подготовка для «Дакара». У нашей команды новый грузовик, который можно испытать на данном заезде.

Извилистые и скользкие трассы на фоне красивейших пейзажей - вот что ждало участников ралли на «боевых» 157 километрах заезда по Татарстану через Пестречинский и другие районы (в направлении к Уфе) республики.

Автомобили на старте с ревом срываются с места, входят в повороты так, что грязь стеной летит из-под колес во все стороны. Пасмурная погода и проливной дождь не испортили гонку, а напротив, сделали ее еще зрелищнее. Семья Ахметовых приехала специально из Казани в деревню Шали, чтобы стать свидетелями знаменитого автозаезда.

- Эмоциям нет предела, это действительно настоящий праздник для любителей гонок, скорости и драйва. Мы с семьей не пожалели, что ранним воскресным утром приехали увидеть своими глазами такое масштабное спортивное событие, - рассказал глава семьи Руслан Ахметов.

По итогам заезда лучшее время в классе грузовиков на спецучастке показал Мартин ван ден Бринк (Renault) - 2:09:45. Жерар де Рой (Iveco) стал вторым (+2:04), а Артур Ардавичус (Iveco) - третьим (+3:17).

Лучший результат у российских гонщиков на спецучастке у Антона Шибалова («КАМАЗ-Мастер») (+4:00). Пятое и шестое время показали его товарищи по команде Дмитрий Сотников (+4:57) и Айрат Мардеев (+7:13). Еще один наш экипаж под управлением Эдуарда Николаева стал десятым (+24:04).

Всего участникам ралли предстоит преодолеть расстояние длиной почти в 10 тыс. км. Финиш двухнедельного марафона будет в Сиане - древнейшем городе Китая.