Наступивший июль отметился и затяжным дождем, и коротким мощным ливнем с грозой. О самом мокром месяце лета рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Нынешний июль с самого начала зачастил дождями. А с 5 июля страшную непогоду устроил огромный атмосферный вихрь с центром над республиками Поволжья. Он образовался в результате взаимодействия двух циклонов - южного и атлантического, причем сразу стал очень мощным, развился в высоту до 12 километров. Этот гигант, вобравший в себя сначала средиземноморскую, а потом волжскую влагу, за короткое время обрушил всю ее на Поволжье в виде небывалых по интенсивности ливней. Одновременно атмосферная воронка затянула на Русскую равнину холодный воздух из акватории Ботнического залива, расположенного в северной части Балтийского моря. Поэтому в зоне влияния циклона было не только дождливо, но и достаточно холодно. Этот процесс благодаря малоподвижности циклона не терял своей мощи и в течение трех дней только усиливался, бушуя на значительной территории от меридиана Москвы до Урала.

Эпицентр очень сильных дождей пришелся на Ульяновскую область и наши крайние юго-западные районы - Дрожжановский и Буинский. За несколько часов там выпало почти полторы месячные нормы осадков. Прошли поистине тропические ливни, считающиеся опасными, когда за несколько часов выпадает свыше ста миллиметров воды. Чтобы понять силу такого ливня, нужно представить ситуацию, когда на квадратный метр выливается сто литров влаги. По данным метеостанций Казани, у нас все обошлось сравнительно малыми дозами - в столице Татарстана выпало около половины месячной нормы осадков.

Июль вообще дождливый месяц. Почти во всех народных приметах июля упоминают обильные дожди. И по климатическим особенностям средней полосы в этом летнем месяце выпадает самое большое количество дождя - до 70 миллиметров. Чтобы было понятно: 1 мм осадков соответствует выпадению 1 литра воды на 1 кв. метр.

Холодная погода с дождями простояла до конца первой декады июля. Получается, что холодный характер июня передался и июлю. Кстати, на территории Татарстана за последние 35 лет аналогичные нынешнему июню средние температуры, которые ниже нормы на 2 - 4 градуса, отмечались в 1982, 1983, 1985, 1990, 2003 и 2007 годах. А холодная первая декада июля встречается реже - этим отличились 1986, 2001 и 2015 годы.

Обильные осадки со значительным превышением климатической нормы привели к переувлажнению почвы и, по данным нескольких метеостанций Татарстана, достигли критериев опасного явления. Дожди и переувлажнение почвы значительно осложнили условия проведения работ по уходу за сельскохозяйственными посевами. На полях республики повреждены ливнем, ветром и градом посевы озимой пшеницы, особенно пострадала кукуруза, отмечено полегание ячменя.

В последние годы стремительно происходит изменение климата на всей Земле. По мнению мировых ученых, сильные ливни, сравнимые с тропическими, могут стать климатической нормой в средней полосе России и других частях света, где подобные осадки прежде не наблюдались.

Обложные дожди, выпадающие из слоисто-дождевых облаков, могут идти от трех часов до целых суток, заволакивая громадные пространства - сотни квадратных километров. Тем не менее они не особенно опасны. А вот кучево-дождевые облака приносят осадки совсем другого типа - такие ливни идут недолго, занимают сравнительно небольшие площади, однако являются невероятно интенсивными. Эти дожди называют экстремальными и относят к опасным погодным явлениям.

Под «дождевыми бомбами» подразумеваются осадки, выпадающие из мощных грозовых облаков. Передняя часть таких туч содержит интенсивные восходящие токи воздуха, в то время как центральная и тыльная - нисходящие. Их образованию способствуют испаряющиеся частицы льда и воды, из которых состоит облако. Воздух над тучей охлаждается, затем спускается вниз. Чем активнее испаряется влага в облаке, тем мощнее нисходящая струя, способная увлекать за собой колоссальные объемы влаги, обрушивая их на землю в виде ливней.

Вину в этом исследователи возлагают на пресловутое глобальное потепление. По мнению экспертов, большие объемы углекислоты, выбрасываемые в атмосферу, нагревают воздух, он становится способным вмещать в себя куда больше водяных паров. Отсюда и экстремальные дожди в разных частях Земли.