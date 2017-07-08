Специалисты провели мониторинговое исследование, посвященное изучению эмиграционных настроений жителей России.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), количество эмигрантов из нашей страны в последний год заметно снизилось. Так, если в 2016 году о том, что людей, уезжающих на ПМЖ за границу, стало меньше, говорили 21% опрошенных, то в 2017-м - уже 31%. При этом доля тех, кто отмечает их увеличение, за тот же период не изменилась (23%).

Абсолютное большинство наших сограждан (89% - максимум за всю историю измерений) не хотели бы покидать Россию ради переезда в другую страну.

Если в 2015 году о желании уехать за рубеж говорили 13%, то в 2017-м - 10% россиян. Причем чаще других - молодежь: среди 18 - 24-летних - 25%, среди 25 - 34-летних - 16%, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга - 21%. При этом заметно выросла доля тех, кто планирует осуществить переезд в течение года-двух. Вместе с тем стало меньше тех, кто совсем не задумывается о сроках. Можно отметить, что этот выбор стали делать более обдуманно: чаще предпринимать реальные шаги к переезду (копить деньги, собирать информацию о «будущей Родине», консультироваться со знакомыми-эмигрантами и др.).

За год также заметно изменились мотивы переезда. О высоком уровне жизни за границей мечтают куда меньше, а социальная стабильность, климат и экология, уровень культуры, соблюдение прав человека теперь ценятся выше, чем ранее.

Для россиян наиболее привлекательной по-прежнему кажется жизнь в Германии. Именно эта страна второй год подряд возглавляет рейтинг мест, рассматриваемых в качестве альтернативного места жительства.

В инициативном всероссийском опросе «ВЦИОМ-Спутник» принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респонденто