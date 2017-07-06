Краснуха - вирусная острая инфекционная болезнь. Возбудитель ее представляет особую опасность для беременных, так как при заражении вирус поражает плод в течение первых 8 - 12 недель беременности.

При внутриутробном заражении возможны мертворождение, развитие синдрома врожденной краснухи (СВК: катаракта, пороки сердца, глухота; зарегистрированы психическая неполноценность, физические уродства).

Возбудитель краснухи нестоек во внешней среде, инактивируется при температуре 56 °С в течение одного часа, при комнатной температуре выживает несколько часов. Быстро погибает под воздействием ультрафиолетовых лучей и обычных дезинфекционных средств.

Источники инфекции - больной с клинически выраженной или бессимптомно протекающей инфекцией и новорожденные с врожденной краснухой. Для окружающих больной наиболее опасен чаще всего за 5 дней до высыпания и 5 - 7 дней после сыпи, то есть около 10 - 12 дней, сообщают специалисты Роспотребнадзора по РТ. Ребенок с врожденной краснухой опасен как источник инфекции в течение года.

Путь передачи - воздушно-капельный и трансплацентарный. Восприимчивость к краснухе высокая. После перенесенного заболевания развивается стойкий иммунитет.

Основные симптомы краснухи:

- непродолжительная мелкая пятнисто-папулезная сыпь, преимущественно на разгибательных поверхностях конечностей, спине и ягодицах;

- незначительный подъем температуры;

- отсутствие интоксикации;

- лимфоаденопатия, увеличение заднешейных лимфоузлов;

- редко - артралгия.

Для профилактики краснухи не нужно проводить дезинфекцию в очаге заболевания. Воздействие на механизм передачи краснухи заключается в проветривании и влажной уборке комнаты, палаты, где находится больной.

За людьми, которые общались с больным, устанавливается медицинское наблюдение в течение 21 дня с момента выявления последнего случая заболевания в очаге. В случае общения беременной женщины с больным краснухой необходимо серологическое обследование в иммуноферментном анализе (ИФА) для обнаружения IgM-антител к вирусу краснухи. При обнаружении IgM-антител женщину считают инфицированной вирусом краснухи. При наличии IgG-антител женщина является иммунной.

Важное и первостепенное значение в профилактике краснухи имеет специфическая профилактика - плановая иммунизация детей, проводимая в сроки, предусмотренные Национальным календарем профилактических прививок.