Лето - пора долгожданных отпусков. Одни планируют отдых у родных берегов, другие предпочитают заграничные поездки. Однако порой наши туристы возвращаются с зарубежных курортов в не самом лучшем состоянии: с отравлением, кишечными инфекциями и другими заболеваниями. Как же защитить себя от таких неприятностей?

Об этом «КВ» беседуют с пресс-секретарем Управления Роспотребнадзора по РТ, кандидатом медицинских наук Миляушой Замалиевой.

- К примеру, в 2015 году 12-летний мальчик из Альметьевска заразился в Таиланде лихорадкой Денге. Кто вообще должен отвечать за информирование туристов о риске тех или иных инфекционных заболеваний?

- Уточнить информацию о существующем риске заражения, необходимых прививках и других мерах по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, эпидситуации в определенной стране необходимо в органах Роспотребнадзора, а также у туроператоров. Соответствующий инструктаж обязаны проводить туристические фирмы, которые специализируются на продаже путевок в экзотические страны. Обязательно узнавайте о необходимости проведения внеплановой вакцинации от заболеваний, выявляемых в запланированных для вашего отдыха странах.

- Какие симптомы должны насторожить туриста и стать сигналом о том, что необходимо обратиться за медпомощью?

- Повышение температуры до 38 градусов и выше в сочетании с обильным потоотделением, ознобом или непрекращающимся кашлем, затрудненным дыханием, сыпью, синяками, кровотечением без повреждений, рвотой - все это признаки инфекционных заболеваний. При проявлении подобных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к медицинским работникам. Если это произошло после прибытия на территорию России, обязательно сообщите врачам, что вы выезжали за рубеж.

- Какие страны сейчас неблагополучны по тем или иным инфекциям?

- В некоторых странах Южной Америки, Азии, Африки сохраняется достаточно напряженная эпидситуация по опасным инфекционным заболеваниям. В Йемене зарегистрировано более 200 тысяч случаев заболевания холерой, а число жертв доходит до 1500. Холера - острая кишечная инфекция, для которой характерна рвота, а также быстрая потеря жидкости организмом, обезвоживание вплоть до смерти. Это коварное заболевание наиболее часто встречается также в Мексике, на Кубе, Гаити, Багамах. Чаще всего люди заражаются при употреблении сырых или неправильно термически обработанных морепродуктов, овощей.

Стоит опасаться и вируса желтой лихорадки, который продолжает приближаться к Атлантическому побережью Бразилии. Данная болезнь уже выявлена в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Минас-Жерайс. Желтая лихорадка переносится комарами. Ее основными симптомами являются повышенная температура, тошнота, желтуха. Если вы собираетесь в указанные районы, не забудьте сделать вакцинацию против желтой лихорадки.

- А какую опасность представляют любимые многими Египет и Турция?

- В Египте, Тунисе, Марокко существует опасность заражения дизентерией, брюшным тифом, москитной лихорадкой. Отдыхая в Египте, можно заболеть малярией, которая также распространена в некоторых районах Индии, юго-восточной части Турции с мая по октябрь. Кстати, в этом году крупнейшая вспышка малярии выявлена в Зимбабве. Из Турции, Болгарии туристы приезжают с энтеровирусными инфекциями. В целом в Египте и Турции отдыхающие заболевают в основном кишечными инфекциями и брюшным тифом.

- Среди молодежи, и не только, большой популярностью пользуется Тунис: живописное побережье, экзотика, жаркий климат. Что должны туристы знать об этой стране?

- Достаточно распространенным заболеванием в Тунисе является бешенство. Кроме того, там часто регистрируется желтая лихорадка, а также столбняк, малярия, гепатит А и В, брюшной тиф. В некоторых сельских районах страны регистрируется лихорадка Денге. Тем, кто собрался в Тунис, рекомендуется сделать соответствующие прививки: от бешенства, гепатита А и В и так далее.

- Российские туристы очень любят Таиланд. Какие болезни могут подстерегать туристов там?

- В Таиланде существует риск заражения малярией, лихорадкой Денге, лептоспирозом, японским энцефалитом. Малярия и лихорадка Денге являются типичными заболеваниями для всей тропической зоны - это Индия, Вьетнам, Перу, Бангладеш, Индонезия. В 2016 году в Татарстане был выявлен завозной случай лихорадки Денге как раз из Таиланда. Это вирусная инфекция, симптомы которой - высокая температура, сыпь, боли в пояснице, тошнота. Основные переносчики лихорадки - комары. Поэтому необходимо одеваться, стараясь не оставлять открытых участков тела, пользоваться репеллентами, оконными противомоскитными сетками.

- Правда, что ваше ведомство рекомендует туристам не пользоваться местным общепитом?

- Эта рекомендация касается сомнительных уличных точек торговли, где используемые продукты не проходят должного контроля. Еда должна подвергаться тщательной термической обработке. В противном случае вы заразитесь кишечными инфекциями. То же самое касается и рынков - не стоит там пробовать немытые овощи и фрукты, незнакомые продукты. Не употребляйте морепродукты в сыром виде, чтобы исключить вероятность заражения гельминтами. Не пейте воду из открытых источников или ту, которая продается в розлив. Наконец, не контактируйте с животными, грызунами, рептилиями, не разрешайте детям играть с ними: они могут быть переносчиками опасных заболеваний.