1 миллион 700 тысяч татарстанцев являются получателями льгот, пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки. Для удобства льготников многие социальные услуги можно оформить и получить дистанционно, через портал госуслуг.

- На сегодняшний день в республике существует 79 мер социальной поддержки. Для их оформления необходимо было представить в органы соцзащиты много документов. Это вызывало массу неудобств, особенно у работающих людей. Чтобы собрать и сдать необходимые документы, им приходилось отпрашиваться с работы, тратить время. Сегодня многие услуги можно оформить через интернет, - рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. - Мы перевели в электронный вид многие услуги, в первую очередь те, которые лидируют по числу получателей: оформление льгот для многодетных семей, пособия на детей, субсидии на ЖКУ, лекарственное обеспечение, проезд на транспорте, компенсация за детский сад. Недавно перевели в электронный вид оформление и получение ЕДВ на транспорт для пенсионеров и субсидии на ЖКУ для инвалидов. У нас есть электронное взаимодействие с загсом, налоговой инспекцией, Пенсионным фондом, ЖКХ и другими органами. По общей базе данных мы перепроверяем информацию о льготнике, начисляем положенную ему субсидию, которая переводится на его банковскую карту.

Такая дистанционная система оформления, начисления и получения льгот удобна для всех, экономит много времени. Уже 50% получателей льгот подают заявления о выплатах в электронном виде. Сделать это просто. Приятно, что все активнее электронными услугами пользуются пенсионеры. Среди пожилых людей все больше тех, кто с компьютером и интернетом на «ты»