В понедельник на аппаратном совещании в мэрии выясняли, в каком районе города этим летом посажено больше всего цветочных клумб.

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах устроено 440 цветников, для которых приложили силы и вложили средства предприятия малого и среднего бизнеса, бюджетные учреждения, жители - всего более 260 предприятий и физических лиц. Управляющими компаниями обустроен 161 цветник. Жители поселков разбили 46 клумб, а школьники - 135.

На территории Кировского и Московского районов разбито 650 цветников, установлено почти 3 тысячи вазонов и кашпо. В Вахитовском и Приволжском районах высажено 3,2 тысячи кашпо и 29 тысяч кв. м цветников.

В Советском районе этим летом такие показатели: более 300 тысяч однолетних и многолетних цветов на площади 18 тысяч кв. м, почти 1,4 тысячи цветочных вазонов и более 900 кашпо.