Прошедшая неделя была в Казани самой мокрой. За последние 10 дней выпало 104% от месячной нормы осадков.

Об этом вчера на аппаратном совещании в мэрии заявил председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Куляжев.

Во всех районах зафиксированы подтопления как на дорогах, так и во дворах многоквартирных жилых домов, а также в частном секторе. Среди особо проблемных улиц Игорь Куляжев назвал улицу Побежимова, где ливневая канализация уже не первый год находится в аварийном состоянии. Более 40 лет эксплуатируются сети ливневой канализации на улицах Магистральная, Техническая, Яшьляр, Павлюхина, Петербургская, пл. Вахитова. Чтобы исправить ситуацию в городе, требуется ремонт, а также хорошие финансовые вложения. С 2012 года прочищены наиболее проблемные участки канализационных сетей - 57% от общей протяженности.

Свои коррективы вносит погода и в другие городские дела. Этим летом в Казани капитально ремонтируют 240 многоквартирных домов. По словам председателя комитета ЖКХ Казани Искандера Гиниятуллина, работы ведутся согласно графику, за исключением кровельных и фасадных, которым мешают затяжные дожди.

О том, какой урон принесла июльская непогода, на «деловом понедельнике» сообщили главы районов.

Так, в Московском и Кировском районах от сильного ветра упало около 80 деревьев, одно из которых 2 июля повредило линию электроснабжения и газопровод, вследствие чего 180 домов оставались без газа. Во дворах упало 21 дерево, что привело к повреждению около 7 автомобилей.

В Вахитовском и Приволжском районах не выдержали удара стихии 25 деревьев, повреждены 3 автомобиля. Подтопления после дождей произошли в поселках Приволжского района - в Борисково, Первомайском, Поповке. Проблемы автомобилистам доставляет подтопление автомобильных дорог: улицы Зорге, проспекта Победы, улиц Дубравная, Магистральная. Основная причина - засорение ливневой канализации.

Поднятие грунтовых вод зафиксировано и в поселках Авиастроительного района. В частности, на улице Побежимова. Здесь ведется откачка воды.

В Советском районе Казани с одного из домов мощным порывом ветра сорвало 250 квадратных метров кровли, повалено 4 дерева.

Все произошедшие из-за непогоды аварии быстро устранялись. В частных секторах с подтоплениями боролись с помощью прочистки канав, откачки воды, подсыпки грунта. На некоторых городских участках, которые во время затяжных дождей уходят под воду, планируется устройство дополнительных ливневок.

Свою озабоченность главы районов высказали по поводу уборки аварийных деревьев и покоса травы, которая в дождь растет прекрасно. На эти работы выделенных в начале года денег явно не хватает. Городские пространства выглядят крайне неряшливо из-за травы по пояс, а на то, чтобы привести газоны в должный вид, у подрядных организаций нет денег.

Остается порадоваться за растущие в городе деревья - впервые за несколько засушливых лет вся растительность получит дождевую влагу сполна.