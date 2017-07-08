Вопросы доступности образования для детей-инвалидов стали одной из основных тем круглого стола, который состоялся в Госсовете РТ.

Круглый стол был организован парламентским Комитетом по социальной политике с участием Комиссии Госсовета РТ по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения, объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт - Милосердие» и Совета сторонников ВПП «Единая Россия». В обсуждении насущных проблем детей с ограниченными возможностями здоровья приняли участие родители, воспитывающие детей-инвалидов, представители общественных организаций.

- Сейчас в Татарстане проживают 14742 ребенка-инвалида, и они не должны чувствовать себя в чем-то обделенными. У нас есть система надомного обучения. Но, конечно, для ребенка лучше не замыкаться в четырех стенах, а учиться в школе, общаться с другими детьми, - рассказала председатель Комитета Госдумы РТ по социальной политике Светлана Захарова. - Мы понимаем, что все дети разные, что у всех разные возможности и перевести всех на инклюзивное образование невозможно. Но все-таки расширять эту систему необходимо. А для этого должны быть подготовленные педагоги, подготовленные родители и специалисты по сопровождению ребенка.

- Не могут не радовать достижения современной медицины, которые во многих случаях дают человеку возможность жить полноценной жизнью. Но, несмотря на высокий уровень медицины, уровень инвалидности не уменьшается. Основная проблема - это поздняя постановка правильного диагноза. Социализация ребенка-инвалида начинается с момента постановки диагноза. Чем раньше будут выявляться патологии в развитии ребенка, тем эффективнее будет проходить реабилитационный процесс, - отметил в своем выступлении инициатор проведения данного круглого стола, депутат Госсовета РТ, председатель ТРО «Общество инвалидов Республики Татарстан» Рифат Ганибаев. - Вторая проблема - если ребенок с ограниченными возможностями здоровья учится в обычной школе, его постоянно должен сопровождать специалист. Индивидуальное сопровождение - это не прихоть, а необходимость. Также в системе образования детей-инвалидов должно быть сочетание индивидуального обучения и уроков в классе.

Кстати

Как сообщил заместитель министра образования и науки РТ Ильдар Мухаметов, учителя и педагоги, работающие с детьми-инвалидами, впервые смогут стать обладателями грантовой поддержки. На конкурсной основе будут выбраны 30 лучших учителей, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Каждый из 30 победителей получит грант в размере 100 тысяч рублей.