К началу нового учебного года в Казани появится 7 новых образовательных центров. Это будет сделано путем реорганизации 13 школ и 27 детских садов.

О подробностях процедуры в ходе пресс-конференции рассказал начальник управления образования города Ильсур Хадиуллин.

Итак, какие изменения ждут образовательные учреждения? Будут объединены гимназия №5 и школа №134, гимназия №75 и школа №133, лицей №83 и школа №95, гимназия №8 и школа №79, школы №101 и 166, №22 и 58. Также к школе №100 будет присоединен детский сад №176.

Какова цель реорганизации? По словам Ильсура Хадиуллина, это делается ради повышения эффективности образовательных учреждений. Перегруженные школы будут объединены с малокомплектными, что позволит отказаться от второй смены, даст ученикам возможность выбора профиля дополнительного образования, а администрации - большее финансирование. Кстати, сейчас в две смены учатся 34 процента школьников Казани.

При реорганизации статус учебного заведения сохраняется в пользу более высокого. Проще говоря, лицей останется лицеем после присоединения к нему средней школы. Все объединяемые учебные заведения расположены недалеко друг от друга и сохранят свои учебные здания. Ученикам не придется ходить в другие здания, если такое решение не будет принято руководством школы совместно с родителями. При этом Ильсур Хадиуллин заверил, что традиции и коллективы школ будут сохранены.

Впрочем, такая оптимизация высвободит некоторое количество работников из числа руководства. Тем не менее начальник управления образования заверил, что директорам и завучам, лишившимся должности, будет предложена новая работа в школе или за ее пределами. Учителям школ объединение учебных заведений даст возможность набирать необходимое количество часов на основном рабочем месте.

Еще одним важным нововведением 2017/2018 учебного года станет открытие в 5 казанских школах - №1, 65, 97, 156 и 168 - классов, в которых будут обучаться дети-аутисты. Специальное обучение для работы с ними прошли 17 педагогов. В Казани проживают около 30 детей с таким диагнозом, которые готовы по возрасту пойти в первый класс. Раньше такие дети обучались дома или в коррекционных школах. Кроме того, 61 казанская школа адаптирована для обучения детей-инвалидов.

Объединение коснется и 27 детских садов: №366 и 341, 300 и 36, 51 и 72, 45 и 15, 283 и 179, 289 и 66, 252, 178 и 223, 147 и 33, 203 и 310, 391 и 57, 213 и 251, 305 и 150, 171 и 38. Дело в том, что в малокомплектных дошкольных учреждениях не предусмотрены ставки старшего воспитателя, музыкального руководителя, психолога. После объединения проблема будет решена.