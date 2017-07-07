Успенский собор, расположенный на острове-граде Свияжск в Зеленодольском районе Татарстана, накануне на 41 сессии комитета в Кракове вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Попадание в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – это не рядовое событие, причем не только в жизни страны, но и для всего евразийского пространства. Об этом заявил замдиректора Института этнологии и антропологии РАН, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин, сообщает ИА «Татар-информ».

«Знаю, что процесс включения был непростой, приезжали эксперты, изучали памятник на месте, смотрели документы. И сейчас они единогласно пришли к мнению о включении собора в список Всемирного наследия. Ведь Казань, Республика Татарстан являются примером грамотной, мудрой политики по укреплению мира между разными религиями и народами в регионе, что особенно важно, потому что это Среднее Поволжье, на территории которого встречаются две цивилизации – православная и исламская. Здесь нет и не будет конфликтов, благодаря политике, которая осуществляется в республике», – отметил Владимир Зорин.

Татарстан задает формат и тон этой политики, которая направлена на сотрудничество, диалог цивилизаций, укрепление мира и согласия. Важно напомнить, что Успенский собор стал уже третьим объектом на территории Татарстана, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, первый объект – Казанский Кремль, где расположены рядом православный собор и мусульманская мечеть. Второй – древний город Болгар, где официально был принят ислам.

Успенский собор - одна из древнейших построек действующего Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря, за пять веков ее облик мало изменился. Особую ценность здесь представляют фрески, среди которых - единственное сохранившееся в России фресковое изображение святого Христофора в образе воина с лошадиной головой.