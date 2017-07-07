9 июля в четырех городах республики одновременно прошли тренировки «Зеленого Фитнеса» на пятнадцати площадках.

Организаторы посвятили мероприятия Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Сотни семей Татарстана решили провести выходные по-спортивному.

В Казани тренировки сосредоточились на четырех площадках: Парк Горького, Парк Урицкого, Центр семьи «Казан» и Горкинско-Ометьевский лес.

Помимо тренировок, участники «Зеленого фитнеса» приняли участие в необычных мероприятиях. В парке Горького прошел мастер-класс по футбольному фристайлу. В Горкинско-Ометьевском лесу участники «Зеленого Фитнеса» приобщились к китайской культуре и постигли тайны спортивного направления Цигун. В центре семьи «Казан» участники соревновались на выносливость. Победители получили билеты в кинотеатр. Сильный ливень в парке Урицкого не остановил любителей спорта - все занимались на крытой сцене.

Каждое воскресенье в 10.00 у всех желающих есть шанс присоединиться к «Зеленой семье». Напомним, что самые активные участники по итогам летнего сезона бесплатно получат велосипеды.

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