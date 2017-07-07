В Казани, чтобы культурно отдохнуть, вовсе не обязательно идти в театры и на большие концертные площадки или ждать выходных дней. Дешево и сердито, а главное, с пользой и весело можно провести время в так называемые «Культурные среды», которые проводятся во всех крупных парках Казани и домах культуры

Так, в среду 12 июля все желающие могут участвовать на занятиях группы «Жизнелюб» в ДК «Северный». Здесь можно укрепить здоровье, заняться хоровым вокалом. Начало в 16.00. В 19.00 начнется «Литературный дворик», в 19.30 – концерт. В 20.30 начнется кинопоказ на открытом воздухе.

В эту же среду ДК «Кадышево» в 17.00 тоже приглашают на концерт местных творческих коллективов.

В ДК Саид-Галеева в 16.00 также пройдут занятия группы «Жизнелюб», а в 17.00 состоится часовой концерт творческих коллективов дома культуры.

Единственное, надо учесть погодные условия, которые могут помешать, поэтому необходимо уточнять по телефону 236-42-93.