Реабилитационная служба детской республиканской клинической больницы Казани не просто спасает жизни маленьких пациентов, а возвращает их в ту же среду, из которой их когда-то выбил недуг, сообщает ИА «Татар-информ». Медики выхаживают детей с ДЦП, восстанавливают малышей после страшных травм, полученных в дорожных авариях и после серьезных онкологических заболеваний.

Руководитель реабилитационной службы ДРКБ, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ, врач высшей категории, Заслуженный врач РТ Дина Гайнетдинова рассказала, что отделение медицинской реабилитации – первое в России отделение, которое стало работать с детками с первого дня заболевания.

Дети поступают со всего Татарстана и близлежащих регионов. География пациентов включает Ульяновскую, Кировскую, Самарскую области, Чувашскую республику, Марий Эл, есть семьи, которые специально приезжают из Москвы или, к примеру Ашхабада.

Восстановительный процесс идет не только во время круглосуточного пребывания в больнице, но и в так называемых дневных стационарах. То есть дети живут дома, но ежедневно приходят в ДРКБ на реабилитационные процедуры. Также есть и амбулаторная реабилитация – восстановление малышей, которых выписывают из отделения патологии новорожденных.

Возможности службы включают соляную комнату для детей с аллергическими заболеваниями, кабинет с гидромассажной ванной, интерактивную комнату для занятий с психологом и тренажерный зал, где каждый проходящий реабилитацию ребенок ДРКБ, занимается специальной гимнастикой.

Здесь есть, к примеру, разработка казанского медика – костюм «Атлант» или по-другому «костюм космонавта», к которому прикреплено множество трубочек. Он надевается на ребенка, который не может самостоятельно держать осанку. В трубки подается воздух, костюм расправляется и выполняет роль каркаса для ребенка. Малыш выпрямляется и в этом состояние занимается специальной гимнастикой, в нем же его обучают ходьбе.

У 11-летнего Ильшата Сунгатуллина детский церебральный паралич. Около двух лет он сражается с недугом и учится ходить на специальном роботизированном аппарате – «Локомат».

Чудо-аппарат подарил отделению медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций центральной нервной системы Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Локомат» – незаменимый помощник в процессе реабилитации некоторых пациентов.

На каждый сустав ребенка крепится датчик, он передает параметры на экран, на который смотрит малыш. Занятие длится около получаса, но время может меняться в зависимости от индивидуальных показаний.

По словам папы Ильшата Хакима Сунгатуллина, этот курс для них всего десятый, но улучшение уже существенное.

Специализированное отделение медицинской реабилитации для детей с острым поражением центральной нервной системы на базе ДРКБ открылось в 2014 году. И если в год открытия в нем получили медицинскую помощь 422 пациента с заболеваниями головного мозга, то в 2016-м «служба спасения» вернула к нормальной жизни в общей сложности 947 детей. По словам медиков, потребность в реабилитации растет с каждым разом.

Правительство РТ и главный врач ДРКБ Рафаэль Шавалиев сегодня активно взаимодействуют с разными структурами для того, чтобы построить новый реабилитационный корпус.

Рафаэль Шавалиев отметил, что сейчас отделение рассчитано на 40 коек, а с появлением нового центра ресурс реабилитации расширится до 120 коек. Кроме того, появятся условия для развития стационар-замещающих технологий. Это даст возможность увеличить число детей, которые получат необходимую помощь вовремя.