В Казань прибыли авиамашины и оборудование для участия в чемпионате по авиагонкам Red Bull Air Race.

Об этом в соцсетях сообщил пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин. Напомним, что воздушное шоу Red Bull Air Race 2017 пройдет в Казани 22-23 июля. Казанцы смогут насладиться авиагонками прямо с Кремлевской набережной.

Авиагонки не единственное спортивное событие, ожидающее казанцев в июле. Специально для вас мы составили список мероприятий, которые нельзя пропускать.