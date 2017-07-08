Основной целью «МИНЕПС» является оценка международных событий в сфере физического воспитания и спорта.

С 13 по 15 июля пройдет шестая международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт («МИНЕПС VI»). Предполагается, что в конференции примут участие руководители и представители органов исполнительной власти в области спорта 205 государств-членов ЮНЕСКО, а также заинтересованных международных и спортивных организаций. Всего ожидается около 700 участников.



Конференция проводится по инициативе ЮНЕСКО с 1976 года. Основной целью «МИНЕПС» является оценка международных событий в сфере физического воспитания и спорта и разработка стратегий, которые соответствуют принципам, закрепленным в международной хартии физического воспитания и спорта, Олимпийской хартии и других международных документах.



13 июля пройдут параллельные заседания экспертного форума, а 14 и 15 июля состоятся пленарные заседания. Кроме того, состоятся заседания бюро конференции, редакционной группы, пресс-конференции и работа выставки. В рамках форума запланированы официальные приемы и посещение мероприятий национального татарского праздника Сабантуй.