Успенский монастырь стал 29-м российским объектом, включенным в список ЮНЕСКО.

Успенский собор острова-града Свияжск вошел в список ЮНЕСКО. Об этом стало известно из официального Twitter всемирной организации.

Включение собора в список Всемирного наследия горячо поддержали представители Ливана, Кувейта, Казахстана, Танзании, Азербайджана, Перу, Турции, Туниса, Вьетнама и других стран. Они приветствовали включение объекта в список ЮНЕСКО, назвав его исключительным и фантастическим и отметив, что собор отражает соприкосновение ислама и православия.

Номинационное досье «Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск» было представлено в Комитет Всемирного наследия в начале прошлого года.

Масштабные восстановительные и реставрационные работы на острове-граде Свияжске, в том числе и в Успенском монастыре, также и подготовка номинационного досье были проведены при содействии Республиканского Фонда «Возрождение» под руководством первого Президента РТ, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Номинацию к обсуждению представила эксперт Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ICOMOS (ИКОМОС) Сьюзен Деньер из Великобритании, которая в августе 2014 года побывала в Свияжске с консультативной миссией. Она вкратце охарактеризовала Успенский собор и монастырь, рассказала о реставрационных работах, проводимых в них и раскрыла всемирную универсальную ценность монастырского комплекса. «В целом ИКОМОС поддерживает номинацию Успенского монастыря для включения в Список Всемирного наследия», - сказала она, завершая свое выступление.

Затем свою поддержку выразили постоянные представители стран-членов Комитета Всемирного наследия при ЮНЕСКО: Ливана, Зимбабве, Казахстана, Финляндии, Турции и других стран.

С благодарственным словом от имени Российской Федерации выступил постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов. Он поблагодарил председателя 41-й сессии, членов Комитета Всемирного наследия, Центра Всемирного наследия, консультативные органы ЮНЕСКО, в частности ИКОМОС за поддержку включения объектов острова-града Свияжск в список ЮНЕСКО.

«В этом мы видим признание всемирной универсальной ценности исторических сокровищ Успенского собора - фресок ХVI века. Остров-град Свияжск находится на территории Республики Татарстан и Российской Федерации. Не случайно что в Республике Татарстан уже есть два объекта, которые включены в список ЮНЕСКО. Первый - это Казанский Кремль, где расположены рядом православный собор и мусульманская мечеть. Второй - древний город Болгар, где официально был принят Ислам. А сегодня принимается третий - жемчужина христианства Успенский собор и монастырь Свияжска. Эти три объекта - проявление мудрой политики руководства Татарстана по укреплению мира и согласия между разными религиями, это особо актуально в сегодняшнем мире, полном конфликтов на религиозной почве. Татарстан также является верным партнером ЮНЕСКО, это сотрудничество - пример воплощения в жизнь высоких ценностей ЮНЕСКО. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить делегацию Республики Татарстан за профессиональную работу по подготовке номинации», - сказал он.

Успенский монастырь стал 29-м российским объектом, включенным в список ЮНЕСКО.