В центре семьи «Казан» прошел праздник в рамках всероссийского Дня любви, семьи и верности.

Десять семей Казани удостоились почетной награды - медалью «За любовь и верность». Брак этих семей длится больше 25 лет.

На торжественном мероприятии присутствовали и те семьи, которые получали награду годами ранее.

Кстати, традиция вручать медаль «За любовь и верность» возникла в 2009 году, а одной из первых награжденных ею пар была пара Айдаровых, которые к тому времени отметили 55-летний юбилей брака, сообщает ИА «Татар-информ».