Экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением пилота Айрата Мардеева отправился на дистанцию спецучастка ралли-рейда «Шелковый путь» в поселке Шали.

Грузовик Мардеева покинул стартовую решетку последним из экипажей команды «КАМАЗ-Мастер» - ранее на дистанцию ушли экипажи Дмитрия Сотникова, Антона Шибалова и Эдуарда Николаева.

Спецучасток ралли-рейда «Шелковый путь» протяженностью 157 км в Татарстане стартует в поселке Шали и финиширует в Мамадышском районе.