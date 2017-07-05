Автомобиль Айрата Мардеева последним из экипажей «Синей Армады» покинул стартовую решетку.
Экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением пилота Айрата Мардеева отправился на дистанцию спецучастка ралли-рейда «Шелковый путь» в поселке Шали.
Грузовик Мардеева покинул стартовую решетку последним из экипажей команды «КАМАЗ-Мастер» - ранее на дистанцию ушли экипажи Дмитрия Сотникова, Антона Шибалова и Эдуарда Николаева.
Спецучасток ралли-рейда «Шелковый путь» протяженностью 157 км в Татарстане стартует в поселке Шали и финиширует в Мамадышском районе.
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