Всероссийский праздник чувашской культуры по традиции отметили весело и с размахом.

В Нурлате масштабно отметили всероссийский праздник чувашской культуры Уяв, пишет местная газета «Дуслык» («Дружба»).

Гостей праздника по традиции встречали песнями и танцами чувашские самодеятельные коллективы, прибывшие из разных районов республики и регионов России. На майдане развернулись многочисленные интерактивные площадки, а также большое подворье, представляющее быт чувашского народа. Здесь гостей праздника угощали блюдами национальной кухни и традиционным пенным напитком сара (домашнее пиво). Кроме того, был показан фрагмент чувашской свадьбы, и всех присутствующих пригласили поучаствовать в выборе невесты для будущего главы семьи. Символично, что народные свадебные традиции чувашей были продемонстрированы именно в День семьи, любви и верности.

Глава района Равиль Кузюров поприветствовал гостей и участников праздника на чувашском языке. «Традиции, которые были заложены нашими предками, мы будем достойно продолжать и прославлять», – отметил он, добавив, что Уяв является ярким подтверждением преемственности национальных традиций, исторических и культурных ценностей чувашского народа.

После официальной части и приветствия многочисленных почетных гостей всех закружил традиционный хоровод дружбы. Круг за кругом он вовлекал в свои ряды всех желающих. Затем стартовали культурно-массовые, спортивные мероприятия и веселые конкурсы: «Чувашский богатырь», «Красавица Уява», «Гармонист Уява».

Напомним, Уяв проводится в Нурлатском районе с 2006 года. Здесь же он приобрел статус всероссийского праздника.