Лидер первого этапа гонок в своем классе отведал чак-чак прямо на границе республики.

Пилот Себастьен Леб (Peugeot Sport) первым пересек границы Татарстана в рамках международного ралли «Шелковый путь». На границе республики спортсмена встречали девушки с чак-чаком — пилот отведал национальное татарское лакомство. По результатам первого этапа он стал лидером в классе внедорожников.

Старт ралли состоялся 7 июля в Москве. Общая протяженность гонки — 9 599 км. Спортсмены финишируют 22 июля в китайском городе Сиань. Часть маршрута пролегает через РТ — грузовики проедут по центральной части Казани в поселок Шали, на 581-й километр федеральной трассы М-7, Пестречинского района. Там пройдет старт первого скоростного участка гонки.

Этот этап растянется на 157 километров — пилоты проедут через Лаишевский, Рыбнослободской, Тюлячинский районы, затем снова выйдут на Рыбную Слобову и финишируют в Мамадышском районе. Ожидается, что машины пройдут этот участок за два часа. Продвигаясь далее к Уральским горам, команды смогут увидеть жители Елабуги, Набережных Челнов и Мензелинска.