Завтра 9 июля на территории Татарстана пройдет этап международного ралли «Шелковый путь».

Для обеспечения безопасности во время проведения этого мероприятия Главным управлением МЧС России по РТ и МЧС РТ будет задействовано 19 единиц техники, из которых 2 пожарно-спасательных мотоцикла, и 69 человек личного состава.

На автодороге М-7 выставят 7 временных пожарно-спасательных постов с 7 единицами техники и около 30 человек личного состава. На местных автодорогах организуют 5 ПСП в составе 9 единиц техники и 33 человека личного состава.

Для обеспечения безопасности на площади Тысячелетия будет организовано дежурство отделения на пожарной автоцистерне от ПСЧ-2 в составе 5 человек личного состава и 2 пожарно-спасательных мотоциклов, сообщается на сайте МЧС РТ.