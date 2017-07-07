Не спать будут и юные любители бега. Для них будет организован «мини-марафон» (400 метров) Уже зарегистрировано чуть более 200 детей из 16 городов России. Старт запланирован на 17.00, сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Взрослый забег начнется поздно вечером: в 22.30 откроется стартово-финишный городок, в 23.10 участников -  разминка от «Зеленого фитнеса». Старт забега на 5 км запланирован на 23.30, на 10 км – на 0.30.