Предприятие по термической обработке твердых коммунальных отходов с «нулевым захоронением» планируется построить к 2021 году.

Место пока выбирается: либо в Самосырово, либо на территории завода «Казанский оргсинтез», возможно выберут другую площадку.

По итогам конкурсных отборов по выбору инвестиционных проектов для строительства заводов, победителями стали «Альтернативная генерирующая компания-1» (в Московской области) и «Альтернативная генерирующая компания-2» (в Казани), входящие в группу «РТ-Инвест». В качестве инвестора с 8% долей в пилотном проекте строительства МСЗ будет участвовать компания Hitachi Zosen Inova – мировой лидер в области производства энергии из отходов, в активе которой более 500 успешных проектов по всему миру.

Капитальные затраты на строительство МСЗ в Татарстане составят 24,6 млрд. рублей. Первые три года специалисты компании-инвестора проекта Hitachi Zosen Inova будут контролировать соблюдение технологии термической переработки отходов и проводить обучение местного персонала.

По словам руководителя «РТ-Инвест» Андрея Шипелева, для региона проект строительства мусоросжигательного завода даст рост ВВП в 0,2 %, рост инвестиций в основной капитал на 0,3 % вырастут инвестиции, 123 новых высокотехнологичных рабочих места. За первые 15 лет эксплуатации МСЗ в муниципальный бюджет поступит – 1,8 млрд рублей.