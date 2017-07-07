В Казань автокараван прибудет 9 июля в 8.30 утра, спортивные автомобили проедут по центральной части города и направятся в поселок Шали.

Торжественный старт ралли состоялся вчера на Красной площади в Москве. Дистанция гонки – 9599 км, финиширует караван 22 июля в городе Сиань в Китае.

Отметим, что общее количество участников ралли-марафона составит около 90 экипажей. Российские экипажи на старте «Шелкового пути» будут представлены опытнейшим Виктором Хорошавцевым из SPEC Motorsport, братьями Коструковыми из «ГАЗ Рейд Спорт», женским экипажем в составе Марии Опариной и Таисии Штаневой и многими другими известными спортсменами.

В категории грузовиков главными фаворитами гонки считаются четыре экипажа «КАМАЗ-Мастер». В качестве пилотов челнинский гигант будут представлять победители ралли «Шелковый путь» Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Дмитрий Сотников, а также Антон Шибалов, неоднократный призер марафона.

В Казань автокараван прибудет 9 июля в 8.30 утра. Спортивные автомобили проедут по центральной части города и направятся в поселок Шали, на 581-й километр федеральной трассы М-7 Пестречинского района, где будет дан старт первому скоростному участку гонки. Татарстанский этап растянется на 157 километров и финиширует в Мамадышском районе, проехав через Лаишевский, Рыбнослободской, Тюлячинский (всего 8 км) районы, снова выход на Рыбную Слободу и финиш в районе поселка Кадмыш. Планируется, что машины пройдут этот спецучасток за два часа. Продвигаясь далее к Уральским горам, гонка порадует своим появлением и жителей Елабуги, Набережных Челнов и Мензелинска.

Для всех желающих посмотреть на лучших автогонщиков мира будет организован бесплатный транспорт, который начнет курсировать по маршруту Казань – Шали в 7 часов утра от Ярмарочной площади и в 8 часов утра от Восточного вокзала. Отъезжать автобусы будут через каждые полчаса. Последний рейс запланирован из Казани на час дня. Из поселка Шали курсировать транспорт начнет в полдень. На специально отведенных местах маршрута будут организованы «зрительские зоны».

Зрители станут свидетелями и заездов в классе джипов, багги и квадроциклов от Федерации автомотоспорта Татарстана. Также гостей ждут выставка автораритетов, катание на багги и квадроциклах, подъем на воздушном шаре, ярмарка товаров и угощения от местных производителей. В течение всего дня происходящее на этапе будет транслироваться в режиме реального времени на большие экраны в зрительской зоне, а гостей спортивного праздника также ожидает концертная программа, которая продлится до 16.00. Для всех желающих будет работать специальная фотозона, где можно сфотографироваться на фоне легендарных грузовиков команды «КАМАЗ-Мастер».