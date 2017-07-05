С 7 по 16 июля в Казани пройдут III Всероссийские пляжные игры.

В спортивной программе игр в этом году значатся рекордные 13 видов спорта. Соревнования пройдут на двух спортивных объектах, а всего будет задействовано 11 спортивных площадок.

На территории ДВВС пройдут соревнования по пляжному волейболу, футболу, регби, гандболу, бадминтону и летающему диску. Вдоль набережной реки Казанки пройдут соревнования по баскетболу 3х3, современному триатлону, чирлидингу, масс-рестлингу, тайскому боксу, бодибилдингу и воркауту.

Выступит более 1200 спортсменов из 63 регионов России, будет разыграно 279 комплектов медалей.