Михаил Черников находится в столице РТ с двухдневным визитом, в рамках которого встретился с Рустамом Миннихановым.

Михаил Черников и Рустам Минниханов обсудили ключевые вопросы по работе над созданием условий для комфортного и безопасного дорожного движения, сообщает пресс-служба Президента РТ. Также начальник ГИБДД РФ ознакомился с организацией работы по обеспечению безопасности дорожного движения, материально-технической оснащенностью ведомства, а также подчиненного управления.

Чиновник охарактеризовал обстановку в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Татарстане как стабильную и положительно оценил деятельность территориальной Госавтоинспекции.