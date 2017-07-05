С 5 по 7 июля в Татарстане на экспериментальных полях Татарского НИИ сельского хозяйства в Лаишевском районе РТ проходит инновационная агропромышленная выставка-форум «Всероссийский день поля-2017».

На мероприятии организован показ демонстрационных посевов сельхозкультур российской и татарстанской селекции. На полях ТатНИИСХ представлено множество сортов сельскохозяйственных культур, продемонстрированы новинки сельхозтехники и оборудования.

Сегодня в рамках форума презентовали Аналитический центр Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Аналитический центр создан с целью сбора и анализа данных об агропромышленном комплексе страны, прогнозирования и принятия эффективных управленческих решений. Он объединяет информацию о состоянии сельхозотрасли в разрезе регионов, муниципалитетов и хозяйств. Базы данных хранят информацию о площадях сельхозугодий, пашни, состоянии посевов культур, поголовье скота и птицы, численности машинно-тракторного парка и экономические показатели. Кроме того, в системе содержатся сведения об импорте и экспорте продукции АПК, освоении регионами средств федерального и регионального бюджетов и другое.

«Информационная система была запущена в январе текущего года. В ее основе данные Росстата, Росреестра, налоговой и таможенной служб. Также в Минсельхоз предоставляют информацию более 22 тысяч сельхозорганизаций и фермерских хозяйств, которые получают господдержку», – рассказал директор Департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Игорь Козубенко.

Главная цель центра в помощи регионам в правильной организации сельскохозяйственного производства с учетом климата, плодородия почв и других аспектов. Также, благодаря «прозрачности» данных смогут в режиме онлайн оценить эффективность реализации государственных программ и уровень сельхозпроизводства.