Вчера, 6 июля, Президент РФ встретился с Владимиром Пучковым для обсуждения последствий разбушевавшейся погоды.

По словам главы МЧС РФ Владимира Пучкова, за трое суток на территории 10 субъектов России в результате ураганов и проливных дождей пострадали жилые дома, участки автодорог, объекты социальной инфраструктуры, было нарушено электроснабжение.

Ранее Владимир Путин и Рустам Минниханов обсудили последствия от погодных условий в РТ. Владимир Путин попросил держать его в курсе ситуации и поручил главам регионов приложить максимум усилий для ликвидации ущерба, нанесенного стихией.