В рамках проекта «В объективе ТНВ - большая семья» 1 июля в путешествие по родному городу отправилась многодетная семья Грошевых из Казани.

В этой семье восемь детей. Праздники у Грошевых из-за занятости родителей и старших детей случаются нечасто. Поэтому совместный выходной, организованный ТНВ, стал для Грошевых по-настоящему ярким. Конечно, самыми восторженными путешественниками оказались малыши. Хотя и старшие члены семьи были довольны. Все было в радость: и Казанский зоопарк, и колесо обозрения. Экскурсию не смог испортить даже ливень. А аквапарк только закрепил радостные эмоции от выходного дня вместе с ТНВ.

«Мы нечасто всей семьей выбираемся на отдых, тем более по таким местам. Поэтому мы особенно признательны ТНВ за наш по-настоящему семейный выходной», - поделилась впечатлениями мама большой и веселой семьи.

Владимир и Наталья Грошевы в любви и согласии живут уже 20 лет. Для Натальи понятен и приемлем только формат по-настоящему большой. «Семья ведь сильна своими традициями. А я из многодетной семьи, так что для меня такой масштаб семьи - норма», - поясняет Наталья Грошева.

Сама она из семьи, в которой воспитывалось 11 детей. А у ее мамы - бабушки Грошевых - 45 внуков!!! Братья и сестры Натальи тоже имеют по несколько детей, так что свадьбы проходят регулярно. Гуляют на них, как правило, по триста человек. Большинство гостей - прямые родственники.

Жизненный уклад Грошевых очень похож на тот, что царил в большинстве семей дореволюционной России. Отец безоговорочно главный, за ним последнее слово в любых вопросах и ситуациях. Он главный добытчик и отвечает за каждого члена своей большой семьи, за то, чтобы каждый чувствовал себя уверенно в жизни.

Много лет назад, когда только появилась молодая семья Грошевых, Владимиру пришлось сделать трудный выбор. В 1992 году он окончил с красным дипломом КАИ, получив квалификацию «инженер-оптик». Однако по специальности работать так и не пришлось: лихие 90-е заставили отложить диплом инженера и пойти в дальнобойщики. Теперь же работа водителем большегрузов на дальние расстояния не просто стала профессией, но и позволяет достойно содержать большую семью. Владимир умудряется кормить и одевать своих детей, оплачивать их увлечения и каждое лето обязательно вывозить всю свою большую семью на море.

Наталья по профессии педагог: окончила Казанское музыкальное училище, затем Казанский пединститут. Но сегодня главная ее работа - быть мамой.

Любовь к музыке в этой семье стараются привить всем детям. Дочь Грошевых Виолетта с успехом окончила музыкальную школу по классу фортепиано, сын Эмиль осваивает валторну, Ангелина обучается игре на скрипке. А вот ее сестра Регина учится в художественной школе, хотя и ей нравятся занятия музыкой.

«Многодетная семья - это круто! Ты никогда не чувствуешь себя одиноким. Приходишь домой в плохом настроении, а тебя обязательно кто-то встречает улыбкой. И все сразу меняется, все становится лучше. Конечно, у каждого из нас много дел: то уроки с младшими сделать, то по дому убраться, куда-то сходить и так далее. Все это выливается в огромный клубок забот, который и называется счастьем», - рассказывает о своей жизни Виолетта.

«Главное для нас с мужем - вырастить приспособленных к жизни детей. Они должны уважительно относиться друг к другу, быть работящими и трудолюбивыми. Тогда они смогут правильно создать свои большие семьи», - уверена Наталья Грошева.

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