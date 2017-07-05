Медики столицы Татарстана получили благодарственные письма и сертификаты за активное содействие успешному проведению игр.

Медицинские организации и сотрудников лечебно-профилактических учреждений наградили за участие в медицинском обеспечении матчей Кубка конфедераций, которые прошли в Казани, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

Глава ведомства Адель Вафин поблагодарил коллег за хорошую и слаженную работу в обеспечении медицинской помощи и отметил, что еще одно спортивное мероприятие мирового уровня стало для татарстанского здравоохранения еще одним хорошим опытом.

В церемонии награждения также принял участие главный врач Кубка конфедераций FIFA 2017 в Казани Арслан Валиев.

Руководители и медицинские работники, которые осуществляли медицинское обеспечение Кубка конфедераций, были награждены благодарственными письмами за проявленную ответственность и профессионализм, которые способствовали проведению игр на высоком организационном уровне, и сертификатами за активное содействие успешному проведению игр.