Ограничение будет действовать на участке от Ленинской дамбы до перекрестка улиц Чуйкова и Гаврилова.
Завтра, 8 июля, в столице РТ состоится водный этап III всероссийских пляжных игр, сообщается в Постановлении Кабинета Министров Республики Татарстан.
Ограничение движения будет действовать с 08.00 до 20.00 на участке Казанки в районе от Ленинской дамбы до перекрестка улиц Чуйкова и Гаврилова. Запрет на передвижение распространяется на маломерные суда, гребные лодки, байдарки, гидроциклы, а также парусные, прогулочные и спортивные суда.
Loading...