Так вот, УНИКС сыграет в группе А с командами «Дарушафака» (Турция), «Цедевита» (Хорватия), «Торино» (Италия), «Андорра» (Испания) и «Ле Валлуа» (Франция).
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