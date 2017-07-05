Мощный форвард (четвертый номер) Владислав Трушкин (24 года) заключил контракт с БК УНИКС по схеме «1+1».

Воспитанник казанского баскетбола за свою карьеру немало поколесил по России - московское «Динамо», «Спартак-Приморье», красноярский «Енисей», играл Владислав и за молодежные сборные России. И вот возвращение, причем в тот момент, когда его отец, Андрей Трушкин, выступая за ветеранскую команду Москвы на турнире в Италии, приложил руки к тому, чтобы его команда переиграла команду из США (+23)!

И теперь в полуфинале турнира возрастной категории «50+» он наверняка поможет своей команде и далее. После чего счастливый отец-победитель обнимет в Казани своего дорогого сына.