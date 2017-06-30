Абрикосы - эти солнечного цвета плоды - уже появились на прилавках города. И пусть они еще не совсем спелые, но их можно использовать в приготовлении вкусных блюд.

Пирог с абрикосами

Ингредиенты: абрикосы недоспелые - 10 шт., мягкий творог - 200 г, сметана - 100 г, сахар - 0,5 стакана, корица - на кончике ножа, яйцо - 1 шт., слоеное бездрожжевое тесто - 1 пачка.

Тесто освободить от упаковки и дать ему разморозиться. В это время в глубокой миске смешать творог, сметану, сахар, яйцо и корицу. Абрикосы вымыть, разделить на половинки, освободив от косточек. Тесто раскатать, выложить на смазанную маслом сковороду, разложить половинки абрикосов и залить творожно-сметанной смесью. Выпекать в духовке, нагретой до 180 градусов, 1 час.

Куриное филе с абрикосами и томатами

Ингредиенты: куриное филе - 4 шт., крупные томаты - 3 шт., спелые абрикосы - 6 шт., лук репчатый красный - 1 шт., чеснок - 2 - 3 дольки, адыгейский сыр - 100 г, паприка - 1 ч. ложка, имбирь - на кончике ножа, соль по вкусу, растительное масло - 2 - 3 ст. ложки.

Куриное филе промыть, нарезать на крупные ломтики и обжарить до румяной корочки. Затем выложить на тарелку. На той же сковороде обжарить измельченные лук, чеснок, нарезанные на крупные ломти томаты и половинки абрикосов.

Приправить паприкой, имбирем. В глубокий сотейник выложить филе, сверху накрыть обжаренными томатами и абрикосами, поставить запекаться в духовку на 30 минут. Вынуть ненадолго, чтобы посыпать измельченным адыгейским сыром, и снова поставить запекаться до румяной корочки.

Приятного аппетита!