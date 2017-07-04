Серьезный рост статистики случаев ожирения побудил российских специалистов выступить с тревожным заявлением. Эксперты назвали такое положение дел эпидемией.

За последние пять лет россиян, страдающих от ожирения, стало больше в два раза, - об этом, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, проинформировали «Известия». С учетом сложившейся тенденции речь уже не идет просто об ухудшении ситуации. По словам ученых, в России началась настоящая «эпидемия ожирения».

Цифры говорят о том, что среди взрослого населения страны в 2015 году уровень заболеваемости ожирением возрос в 2,3 раза в сравнении с 2011 годом. За этот же период выросло и число пациентов с сахарным диабетом второго типа - на 2%.

Кроме того, как отмечается в данных Росстата, за время с 2011 по 2015 год стало особенно четко заметно увеличение числа пациентов, страдающих от заболеваний эндокринной системы, проблем с обменом веществ и нарушений работы органов пищеварения.

«Особенные опасения у специалистов вызывает тот факт, что вместе с избыточным весом в комплексе идет целый набор заболеваний. Среди них не только сахарный диабет, но и подагра, патологии сосудов, некоторые виды рака. Все это не только существенно снижает качество жизни, но и значительно сокращает ее продолжительность», - прокомментировал ситуацию директор Федерального исследовательского центра питания Дмитрий Никитюк.

Отметим, в начале года российские эксперты фиксировали ускоренный рост заболеваемости ожирением среди мужчин.

По данным Министерства сельского хозяйства, россияне недотягивают до нормы потребления овощей за год, но существенно превышают годовые нормативы потребления сахара и хлебобулочных изделий.

Источник: «МедикФорум»