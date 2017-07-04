С 20 по 30 июля по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Казанской епархии будет пребывать ковчег с частицами мощей новомучеников и исповедников Церкви Русской.



Торжественная встреча святыни состоится 20 июля перед началом Божественной литургии в Петропавловском соборе Казани.

График пребывания ковчега в храмах Казанской епархии: 20 - 21 июля - Петропавловский собор Казани, 22 - 24 июля - Вознесенский собор Набережных Челнов, 25 - 27 июля - храм преподобного Серафима Саровского Казани, 28 - 30 июля - Кизический мужской монастырь.

В дни нахождения ковчега в храмах Казанской епархии перед ним будут ежедневно совершаться молебные пения в 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00, сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

Принесение ковчега с частицами мощей новомучеников и исповедников Церкви Русской осуществляется в рамках программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала гонений на Русскую православную церковь. В ковчеге находятся частицы святых мощей 54 мучеников, пострадавших за веру в ХХ веке, среди которых святитель и исповедник Тихон, Патриарх Московский и всея Руси, святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский, исповедник, священноисповедник Сергий Правдолюбов и другие.