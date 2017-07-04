Михаил Девятаев родился 8 июля 1917 года в Торбеево Спасского уезда Пензенской губернии (ныне Мордовия) в семье крестьянина, был тринадцатым ребенком в семье.

Имя человека-легенды, советского летчика-истребителя, совершившего 8 февраля 1945 года вместе с девятью соотечественниками побег из немецкого концлагеря на острове Узедом (Германия), вошло в мировую историю.

С начала войны позывной «Мордвин» часто звучал в воздушных боях. На счету командира звена 104-го гвардейского истребительного авиационного полка Девятаева было 9 сбитых вражеских самолетов. 13 июля 1944 года в воздушном бою в районе Львова самолет Девятаева был подбит, после приземления на захваченной противником территории летчик оказался в плену. Пытался бежать, но был схвачен.

Ему было всего 26 лет, когда он оказался в концлагере Заксенхаузен, а затем на острове Узедом, в сверхсекретном центре гитлеровской Германии, где производилось и испытывалось новое ракетное оружие нацистского рейха - самолеты, ракетные установки «Фау-1», «Фау-2». Узник, попавший на этот остров, был обречен, так как живым оттуда выйти было нельзя.

Побег из концлагеря 8 февраля 1945 года, совершенный Девятаевым и группой советских военнопленных на немецком бомбардировщике Heinkel He 111 H-22, стал их спасением и подвигом.

Советское командование получило стратегически важные сведения о засекреченном острове Узедом, точные координаты стартовых установок «Фау», которые находились вдоль берега моря. Доставленные Девятаевым сведения оказались абсолютно точными и обеспечили успех воздушной атаки на полигон Узедом.

Звание Героя Советского Союза Михаилу Петровичу Девятаеву было присвоено только в 1957 году благодаря инициативе легендарного конструктора космических кораблей Сергея Королева. После войны Михаил Петрович жил в Казани, работал капитаном речного флота, в том числе возглавлял экипажи самых первых отечественных судов на подводных крыльях - «Ракета» и «Метеор».

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, медалями почетного гражданина Республики Мордовия, а также Казани и немецких городов Вольгаста и Цинновица, сообщает пресс-служба Национального музея РТ.

Кстати

Специально к юбилейной дате в Национальном музее Республики Татарстан работает выставка «Девятаев Михаил Петрович: жизнь и подвиг». В фондах музея имеется мемориальная коллекция Михаила Девятаева. Так, в 1957 и 1981 годах Михаил Петрович передал в музей свои личные вещи (шлем летчика, планшет, портупею), письма, телеграммы и поздравительные открытки на его имя. В 2005 и в 2012 годах коллекция была пополнена вещами из семейного архива, переданными вдовой Фаузией Хайрулловной Девятаевой и его дочерью Нелли Михайловной Девятаевой.