Как улучшить работу поликлиник? Что надо сделать, чтобы пациенты оперативно получали квалифицированную медицинскую помощь? Когда врачи будут работать в достойных условиях и получать достойную зарплату за свой тяжелый труд?

Этим наболевшим проблемам было посвящено совместное заседание парламентского комитета по социальной политике, постоянной комиссии Казанской городской Думы по охране здоровья горожан и окружающей среды и Комиссии Госсовета РТ по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения.

Вопросы модернизации амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в Казани обсуждали заместители Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова, Татьяна Ларионова, секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина, помощник Президента Татарстана Лейла Фазлеева, министр здравоохранения РТ Адель Вафин, первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов, руководитель управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Ильнур Халфиев, депутаты

Казгордумы. Вели заседание председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова и депутат Казанской городской Думы, председатель постоянной комиссии по охране здоровья горожан и окружающей среды, главный врач ДРКБ Рафаэль Шавалиев.

«Дружелюбная поликлиника» станет нормой

- Сфера здравоохранения планомерно развивается, но тем не менее проблемы есть: очереди, неравномерное распределение специалистов по поликлиникам, нехватка узких специалистов. Например, аудит поликлиник Казани и Набережных Челнов, проведенный в прошлом году, выявил низкую укомплектованность поликлиник врачами-урологами, кардиологами и онкологами.

Первичное звено системы здравоохранения требует масштабной модернизации. По решению и при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова эта программа начала реализовываться: поликлиники капитально ремонтируются, оснащаются медицинским оборудованием и мебелью. Но модернизация - это не просто обновление поликлиник. Надо менять саму систему оказания первичной медицинской помощи. Поэтому в работу лечебных учреждений поэтапно внедряются стандарты «дружелюбной поликлиники». Цель этих перемен - доступность, качество и своевременность оказания медицинской помощи, - отметил в своем выступлении министр здравоохранения РТ Адель Вафин.

Ремонт - время обновления

В нынешнем году капитальный ремонт запланирован в 53 зданиях лечебных учреждений Казани. Будут отремонтированы городская поликлиника №10, которая обслуживает 91 тысячу жителей Ново-Савиновского района, городская поликлиника №20, к которой прикреплено 79 тысяч жителей Советского района, городская поликлиника №18, обслуживающая 70 тысяч населения Приволжского района. Кроме того, в план капремонта текущего года включены все детские поликлиники Казани.

А всего по Татарстану будет отремонтировано 197 объектов здравоохранения. На капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений из бюджета РТ выделен 1 миллиард 348,5 миллиона рублей.

Помощь всегда близко

Одна из серьезных проблем - обеспечение медицинским обслуживанием жителей новых микрорайонов. Мэрия Казани решает этот вопрос. Например, в жилищном комплексе «Салават Купере» после сдачи домов будут жить примерно 70 тысяч человек. Там уже в сентябре планируется открыть офис врача общей практики. Офис площадью примерно 900 квадратных метров будет работать по адресу: ул. Зилантовская, 20. А в ноябре по адресу: проспект Заречье, 28, откроется офис педиатра детской поликлиники №4. Площадь офиса составит 360 квадратных метров. Узкие специалисты будут вести прием на улице Колымской.

Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым принято решение о строительстве новой поликлиники в Кировском районе по адресу: ул. 25 лет Октября, 14. А в Ново-Савиновском районе на улице Бичурина будет построена новая детская поликлиника - современный консультативно-диагностический центр, аналогичный поликлинике ДРКБ.

Врачам тоже нужна поддержка

Здесь тоже хорошие новости. С 1 октября заработная плата российских врачей и медицинских работников составит 180% от средней зарплаты по региону. Все необходимые бюджетные ассигнования для исполнения указа Президента России заложены в бюджете, то есть врачи гарантированно будут получать зарплату с существенной надбавкой. А в 2018 году планируется довести зарплату медиков до 200% от средней зарплаты по региону.

Для привлечения молодых специалистов редких медицинских специальностей в республике выделяются гранты по 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. В этом году выделено 70 таких грантов.

Создание более привлекательных, комфортных условий и хороших перспектив для врачей уже дает свои результаты. На сегодняшний день казанские больницы и поликлиники укомплектованы врачебными кадрами на 77,2%. Это максимальный показатель за последние 5 лет.

Поликлиника плюс больница

Много вопросов и волнений вызывает у казанцев процесс объединения некоторых лечебных учреждений. Как разъяснил Адель Вафин, при объединении маломощные медицинские организации преобразуются в современные больнично-поликлинические комплексы, где будет и амбулаторно-участковая служба, и диагностический центр, и стационар с возможностью получить высокотехнологичную медицинскую помощь. Это удобнее, эффективнее и для пациентов, и для врачей.

Придя на прием к участковому врачу, человек получит направление на все необходимые обследования, которые ему проведут в центре, а по результатам обследований в этом же комплексе сможет пройти курс лечения - стационарно или амбулаторно. Все структурные подразделения комплекса будут работать четко и слаженно.