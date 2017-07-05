Наступивший июль не радует нас жаркой погодой. Прогнозы метеорологов тоже пока не предрекают по-настоящему летних дней. Может, стоит обратиться к народным приметам? Что говорит народный календарь июля, расскажет наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.



7 июля православные христиане отмечают праздник в честь Иоанна Предтечи - Крестителя Иисуса Христа. Традиционно он приходился на день летнего солнцестояния, но после реформы календаря перенесся на 13 дней позже. Вместе с ним на

7 июля сдвинулся и отмечаемый с языческих времен славянскими племенами день летнего солнцестояния - Иван Купала.

Считалось, что в этот день Ярило обладает живительной силой: травы и воды становятся целебными. Поэтому Иван Купала принадлежал к числу самых почитаемых разгульных праздников в году. После принятия на Руси христианства он стал сочетать в себе языческие и православные черты. Вместо бога солнца люди начали прославлять Иоанна Крестителя.

В старину в этот день водили хороводы, пели песни и прыгали через костер. Росами умывались и купались на рассвете в речке, чтобы избавиться от болезней. Верили, что девушка, которая умоется на рассвете росой, долго сохранит красоту и молодость.

Старые люди замечали, что «Ивановские дожди - лучше золотой горы». В это время для роста и созревания хлебов, сочных трав, овощей и фруктов крайне необходимо достаточное количество влаги, поэтому утверждали: «Дожди на Ивана - весь год сыта, пьяна».

8 июля - день благоверных князя Петра и княгини Февронии. Отмечается как праздник верной любви и крепкой семьи. В народном календаре с этого дня ожидается еще 40 жарких дней, так что разгар лета только начинается. Будем надеяться на это.

9 июля - день с красивым названием: Давид-земляничник. Полагали, что к этому дню поспевает земляника. На самом деле земляника обычно начинает краснеть на две недели раньше. В примету вкралась ошибка из-за реформы календаря - срок созревания вместо старого стиля указан по новому. Замечали, если на Давида на нижней стороне листьев лебеды появляется влага - быть дождю.

10 июля наступает Самсон со своими тревожными приметами. Ведь если на Самсона дождь - быть до бабьего лета сырости. В сельских хозяйствах срочные работы в самом разгаре - идет подготовка к покосу, во второй раз распахивают поля, оставленные на пар.

11 июля, в канун Петрова дня, по народным поверьям на заре солнце необычайно горело. Чтобы увидеть игру солнца, деревенская молодежь под Петров день веселилась до утра и встречала восход светила.

12 июля наступает Петров день, с которым связывали все летние работы. На Руси считали: «Если с Петрова дня красное лето, ожидай зеленый покос». Чаще всего в Петровки бывает сухо и жарко, хотя день убывает, но жара-то прибывает.

Говорили: «Коли дождь на Петров день, то сенокос будет мокрый», «Не хвались, баба, что зелен луг, а смотри, каков Петров день». На Петровки готовились к озимому севу, соблюдали старинные сроки работ: до Петрова вспахать, до Ильина заборонить, до Спаса (28 августа) посеять. Считали, если на святого Петра дождь - урожай не худой, два дождя - хороший, три - богатый. Апостол Петр еще известен как покровитель рыбного промысла, и рыбаки во все времена служили ему молебны. Был и такой обычай - ежегодно в день Петра-рыболова собирать на «мирскую свечу», которую ставили в храме к иконе Петра.

Интересно, что многие птицы, в том числе и соловей, поют только до Петрова дня. И кукушка кукует до Петрова дня, а после замолкает, как будто «ячменным колоском подавилась». Поэтому говорили: «Недалече кукушечке до Петрова дня».