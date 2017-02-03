Легкомысленное отношение к пожарной безопасности может обернуться большой бедой, привести к трагедии. Горожанам следует помнить, что пожары в высотных домах особенно опасны, так как потушить их сложно и люди могут задохнуться в дыму.



В таких домах для безопасности людей предусмотрены специальные устройства и оборудование:

- пожарная сигнализация с извещателями на потолке;

- системы вытяжной противодымной вентиляции с открывающимися клапанами на каждом этаже и вентилятором на крыше;

- система приточной вентиляции в лифтовые шахты;

- пожарные краны на каждом этаже с рукавами и стволами;

- незадымляемая лестничная клетка с проходом на этаж через лоджию.

В случае пожара автоматически от извещателей пожарной сигнализации (или вручную от кнопок на этажах) включаются вентиляторы. Дым будет вытягиваться на улицу и не проникнет в жилые квартиры, а в лифтовые шахты будет подаваться свежий воздух. До приезда пожарных подразделений огонь следует тушить при помощи пожарных кранов.

Следите за исправностью устройств противопожарной защиты, не позволяйте другим повреждать их и включать без необходимости.

Не загромождайте основные и запасные пути эвакуации, не снимайте остекление дверей и сами дверные полотна - в случае пожара они защитят вас от дыма.

При пожаре необходимо:

позвонить по телефону 01; нажать кнопки включения вентиляторов и насосов; сообщить о пожаре соседям и совместно с ними приступить к эвакуации жильцов и тушению пожара.

Помните, ваши решительные действия, исправность систем противопожарной защиты и дымоудаления, свободные проходы и пути эвакуации - залог безопасности вас и ваших близких.