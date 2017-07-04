В Татарстане стартовал декадник по бесплатному тестированию на ВИЧ, приуроченный ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Декадник проходит с 5 по 14 июля.



Цель акции - повысить информированность населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и количество добровольно тестируемых граждан. В рамках декадника 7 июля пройдут дни открытых дверей в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах - в центре СПИДа и его филиалах, сообщает kzn.ru.

Организатором мероприятия выступает Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями МЗ РТ.