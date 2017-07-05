Хорошим примером комплексного освоения территории назвал мэр Казани Ильсур Метшин ЖК «Весна» на Мамадышском тракте. Сейчас в жилом комплексе сданы три дома на 1195 квартир, ведется строительство еще трех домов и детского сада на 340 мест, а также идет первая очередь благоустройства набережной реки Ноксы.



Проект жилого комплекса рассчитан до 2022 года и включает в себя 13 домов разной этажности - от 10 до 19, два детских сада и школу на 1,5 тысячи мест. В апреле в рамках федеральной целевой программы «Жилище» началось строительство 3-этажного детского сада на 340 мест. Площадь здания составит около 6,5 тысячи кв. м. В 2018 году детский сад примет первых воспитанников, сообщается на сайте мэрии Казани.

Ильсур Метшин побывал на стройплощадке дошкольного учреждения. Здесь завершено устройство бетонной подготовки под фундамент, возведены стены подвала из фундаментных блоков, проведена гидроизоляция подвала, устроены полы и утеплены стены, закончены кирпичная кладка стен цокольного этажа и устройство армопояса. Сейчас идет монтаж плит перекрытия и начата кирпичная кладка стен первого этажа.

Начальник управления образования исполкома Казани Ильсур Хадиуллин обратил внимание на востребованность детсада: в микрорайоне проживают 650 детей, из них почти 300 - в возрасте от 3 до 7 лет. Ильсур Хадиуллин представил мэру города заведующую детским садом Лейсан Гафарову, которая имеет опыт участия в открытии нового дошкольного образовательного учреждения. По словам заведующей, сейчас идет согласование перечня оборудования, в целом замечаний на данный момент нет. Ильсур Метшин призвал строителей учесть пожелания руководства детского сада и будущего коллектива.

Мэр Казани одобрил стремление руководства компании-застройщика обеспечить микрорайон социальной инфраструктурой. «Молодцы, что по программе «Жилище» строите детские сады. Все-таки микрорайон находится не в центре города, и необходимо обеспечить наличие в шаговой доступности детских садов и объектов социальной инфраструктуры в целом. Тем более что квартиры приобретают в основном молодые семьи», - отметил Ильсур Метшин.

Мэр города отметил роль конкуренции между застройщиками в развитии строительства жилья и обратил внимание на яркие фасады домов и то, как комфортно спроектированы дворы и пешеходные дорожки. «Даже в пасмурную погоду при взгляде на эти дома настроение поднимается», - отметил он.

Особенностью инфраструктуры ЖК является близость реки Ноксы. В этом году застройщик приступил к благоустройству парковой зоны вдоль реки. Проект благоустройства, в частности, предусматривает организацию входной зоны, велодорожек, террасы, различных площадок - для занятия йогой, воркаутом, выгула собак, а также детской и экстрим-площадок. Общая площадь территории парка составляет 86,8 тысячи кв. м.

«Хороший пример комплексного освоения территории. Не выжимание с квадратного метра земли максимальной прибыли - здесь предлагают образ жизни, завтрашний день, - отметил Ильсур Метшин. - Проезжая мимо, постоянно вижу, как краны работают. Очень основательный подход - здесь все для людей».

Вместе с мэром жилой комплекс «Весна» посетили главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева, глава администрации Советского района Рустам Гафаров и другие.