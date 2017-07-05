Казанцы, побывавшие летом на этих озерах, задаются вопросом: что за масштабная стройка там идет? И куда делась вода озера Большого Лебяжьего, на дне которого сейчас работают тракторы и прочая тяжелая техника? Спешим успокоить тех, кто в неведении: здесь идут восстановительные работы. Корреспонденты «Казанских ведомостей» побывали на объекте.

Но вначале немного информации. В августе прошлого года начались работы по реабилитации трех практически пересохших Лебяжьих озер. Над проектом трудилась большая команда ученых, экологов, строителей, архитекторов. И вот уже несколько месяцев, как он начал воплощаться в жизнь: на 28 гектарах озер Светлое (9 га) и Большое (19 га) углубляют дно.

По задумке разработчиков после благоустройства эти озера вместе с Малым Лебяжьим будут соединены каналами в единую водную систему. По плану 15 сентября с помощью насосной станции по восстановленной трубе озера начнут наполнять водой. Для этого потребуется около двух - трех месяцев, так как после реабилитации объем озер составит около 1 миллиона кубометров.

Но это в будущем, а пока на Малом Лебяжьем никаких перемен.

На берегу водоема тренируются юные спортсмены, рыбаки и подросшие утята наперегонки ловят маленьких пескариков - кто на крючок, кто клювом. Любителей солнечных и водных процедур мало: погода не та. К слову, этот водоем единственный, которого не коснутся большие перемены, планируется только благоустройство берегов.

Чаша Большого Лебяжьего сейчас напоминает разработку карьера - воды тут пока нет. На огромной ее площади рычат бульдозеры. Уже уложен по дну особый гидроизоляционный материал - бентонитовый геокомпозит, и сейчас тракторы разравнивают песчано-глиняный грунт, который развозят самосвалы по дну водоема. С появлением воды на этом грунте будет расти придонная растительность, постепенно в озере образуется своя экосистема. К слову, грунт, который сейчас разравнивают поверх гидроизоляционного материала, не привозной. Его во время углубления дна аккуратно снимали, складировали тут же, чтобы затем вновь использовать.

Работы по укрытию дна сейчас в основном ведутся на склонах. И именно они в данный момент являются головной болью прораба стройки. Затяжные дожди сильно мешают технологическому процессу.

- Чтобы дно озера было прочным, вода никуда не просачивалась, необходимо надежно заваривать швы укрывного полотна, - говорит прораб, переживая по поводу планов небесной канцелярии. - Когда сверху льет дождь, работать практически нельзя. Иначе будет производственный брак, и вода из озера (а вместе с ней миллиарды рублей. - Р.М.) впоследствии будет утекать. Эти вынужденные простои тормозят процесс, придется потом нагонять, чтобы не выбиться из графика.

По проекту глубина Большого Лебяжьего в центре будет 4 метра, по склонам - около 2 метров. Детская купальня предполагается неглубокая - не больше 1,2 метра. Уже сейчас можно видеть, какая масштабная стройка затеяна, насколько серьезный и сложный воплощается проект и сколько еще предстоит работы. На финансирование проекта было выделено свыше 3 млрд рублей, но эта сумма не закроет все предстоящие расходы. Без крупного инвестора и спонсора, коим является татарстанская компания «ТАИФ», справиться с такой задачей очень сложно.

До заполнения озер водой остается еще несколько месяцев. Но когда это произойдет, необходимо будет провести биотехническую реабилитацию, то есть заселить водоемы приозерными видами растений. А затем наступит черед благоустройства озера и создания здесь рекреационной инфраструктуры. Ответственная за это и главный генератор идей - помощник Президента РТ, куратор программы «Развитие общественных пространств в РТ» Наталия Фишман.