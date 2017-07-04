На днях частично погашена задолженность по заработной плате перед 9 работниками ООО «Черемшанский хлебокомбинат» на общую сумму 180,22 тыс. рублей.

Вопрос погашения образовавшейся задолженности перед работниками предприятий находится на особом контроле Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Работа с предприятиями-должниками, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, продолжается, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.