Вопрос погашения образовавшейся задолженности перед работниками предприятий находится на особом контроле Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Работа с предприятиями-должниками,  нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, продолжается, сообщает  пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.