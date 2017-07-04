Завтра, 7 июля, в Казани прогнозируют дожди. Температура воздуха составит 13-17 градусов выше нуля, сообщается на сайте gismeteo.ru. Порывы ветра достигнут 12 - 14 м/с.
Наименование СМИ: Казанские ведомости
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