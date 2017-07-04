Асгат Сафаров обсудил с Нго Ван Кханом вопросы антикоррупционного сотрудничества.

Сегодня в Казанском Кремле состоялась встреча руководителя Аппарата Президента РТ Асгата Сафарова с делегацией Вьетнама во главе с заместителем руководителя Контрольного управления Правительства этой страны Нго Ван Кханом.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, участники встречи обсудили вопросы антикоррупционного сотрудничества и обмена опытом в антикоррупционной работе.

Асгат Сафаров сообщил, что по итогам 2016 года двусторонний внешнеторговый оборот между республиками составил более 59 млн долларов, что более чем в два раза превышает показатели 2015 года.

По мнению руководителя Аппарата Президента РТ, в современных условиях большое значение имеет создание благоприятных условий для развития экономики, здоровой конкуренции и реализации инвестиционных проектов. В этой части в Татарстане организована работа по выстраиванию эффективной и сильной экономики без коррупции.

Гостей проинформировали, что в 2005 году Татарстан разработал и в настоящее время реализует стратегию антикоррупционной политики, среди ключевых направлений которой – повышение прозрачности государственного управления, стандартизация большинства процедур по оказанию государственных и муниципальных услуг, а также привлечение жителей к общественному надзору и контролю за деятельностью органов власти.

По словам Асгата Сафарова, основной акцент в реализации антикоррупционной политики республики сделан на электронные технологии, в частности, информационную систему «Открытый Татарстан». Она помогает придать гласность проблемам населения, выявлять коррупционные риски и предотвращать негативные последствия коррупции.

В Татарстане также проводится контроль доходов государственных и муниципальных служащих и соответствия расходов этим доходам. Важную роль в противодействии коррупции играет осуществление контроля за исполнением бюджета республики, внебюджетных фондов РТ и состоянием финансовой дисциплины получателей бюджетных средств. Для обеспечения координации этой деятельности создан Межведомственный координационный совет по вопросам государственного финансового контроля в РТ.

Заместитель руководителя Контрольного управления Правительства Вьетнама Нго Ван Кхань в свою очередь отметил необходимость обмена опытом по приоритетным направлениям, в том числе по вопросам реализации антикоррупционных мер, для повышения инвестиционной привлекательности и укрепления международного сотрудничества.