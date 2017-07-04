О трудоустройстве, зарплатах, производственных травмах и госуслугах рассказала ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

На 1 июня 2017 года задолженность предприятий и организаций республики перед своими работниками составила 10,7 миллиона рублей. В начале года сумма долга была 12,6 миллиона рублей. Главные должники - предприятия обрабатывающих производств и сельского хозяйства.

«Мы четко, слаженно работаем с прокуратурой. С начала года проведено 212 проверок, в 63 случаях были обнаружены факты задержки выплаты зарплаты. У некоторых работодателей после проверки сразу же находятся деньги на зарплату сотрудникам. А тех, кто не погашает долги, приглашаем на заседание комиссии», - заявила Эльмира Зарипова.

В районах Татарстана работает межведомственная комиссия, которая занимается вопросами легализации оплаты труда и охраны труда.

Министр труда Татарстана рассказала, что в круг интересов этих комиссий входят все те предприятия, на которых требования по заработной плате вроде бы формально выполняются по закону – то есть размер зарплат не ниже МРОТ, но тем не менее мы все с вами понимаем, что это не тот уровень и не то, что может считаться достойной системой оплаты труда. Работники этих предприятий, на которых получают такую низкую заработную плату, потом обращаются за субсидиями по малообеспеченности, за различными компенсациями, льготами. И конечно, мы рассматриваем эти предприятия и затем принимаем какие-то решения совместно с работодателями в части повышения оплаты труда.

Анализ информации о получателях субсидий показал, что у нас в республике очень много получателей субсидий, которые работают на предприятиях в Набережных Челнах, в Заинском, Мамадышском и Ютазинском районах. И вот здесь межведомственные комиссии работают очень плотно, для того чтобы все-таки поднять размер зарплат.

Минтруд очень плотно работает с системой народный контроль, куда работники могут обратиться с вопросами по нарушению прав граждан. Можно также обратиться в интернет приемную ведомства.

Серый рынок – это не только беда для работника, но и для бюджета. Ведь муниципальная программа реализуется за счет поступлений, которые идут в местный бюджет и НДФЛ.

Например, в этом году снизилось поступление по НДФЛ в Ново-Савиновском районе Казани, Тетюшском районе, Высокой Горе и Высокогорском районе. Здесь Минтруд РТ совместно с муниципальной комиссией будет более плотно рассматривать и анализировать причины снижения поступления налогов.

В Рыбно-Слободском, Дрожановском, Сабинском и Камско-Устьинском районах наблюдается прирост по налогу на НДФЛ.

Также Эльмира Зарипова отметила, что по безработице они занимаются переобучением. Особенно это актуально для женщин. Если девушка выходит в декретный и понимает, что предприятие к моменту ее возвращения может закрыться или она решила сменить сферу деятельности, то ведомство ей также помогает. Безработные, в том числе и женщины в декрете, осваивают новую профессию, квалификацию, переобучаются.

«Сегодня у нас очень низкий уровень безработицы – 13 000 человек. При этом у нас небывалое число вакансий – 38 тысяч. Такого соотношения в нашей республике не было очень давно. Если раньше на одного безработного приходилось два предложения, то сегодня на одного безработного уже есть 3 различных места», - подытожила она.