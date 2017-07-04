Четвертый матч провел на австрийских сборах казанский «Рубин». На этот раз его соперником был словенский клуб «Анкаран».

Казанцы начали резво – Канунников по-прежнему не научился принимать мяч, зато Лестьенн добился углового. Далее все это повторялось в исполнении Рочины, вновь Кудряшова, вновь Канунникова – без результата. Вратарь словенцев скидывает мяч прямо под удар Лестьенну, бьет после скидки Рочины Оздоев – тоже самое. Первый тайм- 0:0.

И наконец на 57-й минуте Мийо Цакташ получил пас от Канунникова, и если с первого удара не забил, то вторым буквально вогнал мяч в сетку – 1:0.

А на 69-й минуте Жемалетдинов, вышедший на замену, выйдя один на один с голкипером, удвоил перевес - 2:0. Он же мог оформить и дубль, но свой очередной момент он «зпорол». Итог – 2:0.

Последний матч на австрийских сборах казанцы проведут 8 июля против немецкой «Арминии», после чего вернутся в Казань.